«Опа! И тебя больше нет»: почему Запад не сможет исключить Россию из мирового рынка нефти

Фото: depositphotos

РФ переходит на иной формат при торговле нефтью. Отныне Москва будет взаимодействовать с более мелкими трейдерами и использовать иные схемы страхования поставок. Подобная методика позволит РФ внедрить свои компании на мировой рынок морских перевозок нефти и в целом сохранить свои поставки нефтепродуктов по оставшимся каналам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя заявление вице-премьера Александра Новака о том, что Россия начнет использование новых схем страхования поставок черного золота после введения нефтяных санкций.

По словам Фролова, несмотря на то что Россия начала работать с более локальным компаниями, занимающими всего 10–15 процентов мирового рынка по поставкам нефти морскими путями, это позволяет сохранить продажи и дает возможность РФ встроить и свои корпорации в эту систему:

— Сейчас на начальном этапе мы будем сталкиваться с различными ошибками и недоработками, постепенно этот механизм наладится, и мы сможем нарастить обороты по транзиту нефтепродуктов.

Раньше РФ сотрудничала с крупными компаниями, являющимися доминирующими игроками на мировом рынке предоставления услуг по морской перевозке и реализации нефти. Это большая инфраструктура, включающая в себя как непосредственно компании — перевозчики нефти, так и компании, занимающиеся техническим обслуживанием судов, страхованием перевозки и экипажа. По словам эксперта, теперь Россия оторвана от этой огромной экосистемы морских перевозок.

Однако никакие меры полностью не вынудят Россию перестать снабжать сырьевой рынок своей нефтью. В противном случае индустрия начнет идти ко дну, заверил спикер:

— Никакие конкуренты не собираются исключать наше сырье с мирового рынка нефти. У наших западных партнеров были такие цели, когда они полгода назад пытались ввести эмбарго в отношении нашей нефти. Но страны Ближнего Востока достаточно открыто тогда выступили против данной инициативы. Они также заявили, что не собираются после ухода РФ с нефтяного рынка технически наращивать добычу сырья.

Такой шаг, как отметил спикер, был сделан восточными экспортерами нефти не от большой любви к России и не из-за того, что технически нарастить добычу было невозможно:

— Все куда прозаичнее. Странам Ближнего Востока было крайне необходимо ради собственной выгоды сохранить соглашение ОПЕК+. И нужно было исключить практику, при которой руками одних производителей нефти можно душить других производителей нефти. Потому что сейчас твоими руками душат конкурента, а завтра чьи-то «заботливые» ручки могут оказаться на твоей шее: «Опа! — И тебя больше нет на рынке.

Кроме того, учитывая долю России на мировом рынке нефти, надо заметить, что попытка ее исключить из этой сферы завершится плачевно для всей индустрии:

— Спасение российского рынка в текущих условиях — это вопрос спасения мирового рынка нефти как такового. Потому что если сейчас миллион баррелей российской нефти уйдет с рынка, возникнет дефицит, покрыть который оперативно будет очень сложно. Да, миллион баррелей — это всего один процент мировой добычи нефти, но отсутствие этого одного процента уже достаточно для того, чтобы взвинтить цены на сырье.

Кроме того, вскоре из экономической «спячки» выйдет Китай и начнет отменять антиковидные ограничения. А это означает, что крупнейший импортер нефти вновь будет наращивать потребление энергоносителей, в том числе из РФ:

— Сочетание этих факторов говорит нам о следующем: если сейчас российские объемы уйдут, то плохо будет не России, а потребителям нефти, потому что им придется платить значительно больше, чем сейчас.

Кроме того, нефтяной рынок без РФ столкнется с «чудовищным кризисом», из которого будет выбираться годами.