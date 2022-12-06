Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты оценили введение потолка цен на российскую нефть

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперты оценили введение потолка цен на российскую нефть
Фото: depositphotos

Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель начал действовать 5 декабря. Публицист Иван Новоселов оценил введение подобной меры.

Эксперт отметил, что Россия потеряет часть дохода от продажи нефти. Но не стоит забывать об обратном эффекте. Европейский союз уже страдает от энергетического кризиса как один из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов.

Новоселов подчеркнул, что ценовой потолок никак не способствует стабилизации рынка, а, напротив, создаст хаос и вызовет рост цен, передает «360».

В свою очередь президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что в мире достаточно стран, которые готовы покупать российскую нефть по рыночным ценам. Помимо Азиатско-Тихоокеанского региона это, прежде всего, Африка и Латинская Америка, сообщает «Радио 1».

5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уже готовит ответные меры на ограничение западными странами цены на российскую нефть. Он отметил, что подобные решения Запада приведут к дестабилизации энергетического рынка.

Цены Нефть Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте