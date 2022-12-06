Эксперты оценили введение потолка цен на российскую нефть

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Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель начал действовать 5 декабря. Публицист Иван Новоселов оценил введение подобной меры.

Эксперт отметил, что Россия потеряет часть дохода от продажи нефти. Но не стоит забывать об обратном эффекте. Европейский союз уже страдает от энергетического кризиса как один из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов.

Новоселов подчеркнул, что ценовой потолок никак не способствует стабилизации рынка, а, напротив, создаст хаос и вызовет рост цен, передает «360».

В свою очередь президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что в мире достаточно стран, которые готовы покупать российскую нефть по рыночным ценам. Помимо Азиатско-Тихоокеанского региона это, прежде всего, Африка и Латинская Америка, сообщает «Радио 1».

5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уже готовит ответные меры на ограничение западными странами цены на российскую нефть. Он отметил, что подобные решения Запада приведут к дестабилизации энергетического рынка.