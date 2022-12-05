Песков: Россия готовит ответ на введение Западом потолка цен на нефть

Фото: Администрация президента РФ

Россия уже готовит ответные меры на ограничение западными странами цены на российскую нефть. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно — никаких потолков (цен на нефть — прим. «ВМ») мы признавать не будем, — передает его слова РИА Новости.

Песков также отметил, что подобные решения Запада приведут к дестабилизации энергетического рынка, из-за чего стоимость российской нефти изменится.

В понедельник, 5 декабря, начинает действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступает в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Россия начала разработку механизма, который будет запрещать торговлю со странами, принявшими введение потолка цен на нефть. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак 4 декабря. Он добавил, что механизм затронет не только нефть, но и всю продукцию энергетического рынка.