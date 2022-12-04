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Новак заявил, что Россия разработает запрещающий торговлю при потолке цен механизм

Александр Афонин
Общество
Новак заявил, что Россия разработает запрещающий торговлю при потолке цен механизм
Фото: roscongress / Арсений Кац

Россия начала разработку механизма, который будет запрещать торговлю со странами, принявшими введение потолка цен на нефть. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в воскресенье, 4 декабря.

— Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap (потолок цен — прим. «ВМ») независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций, — сказал он.

Новак добавил, что механизм затронет не только нефть, но и всю продукцию энергетического рынка. По его словам, позицию Москвы по вопросу введения потолка цен ранее неоднократно высказывал президент России Владимир Путин. На данный момент она остается неизменной, передает РИА Новости.

2 декабря Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Официальное подтверждение данного решения будет согласовано в течение выходных.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что установленный Евросоюзом потолок цен является комфортным для России. Однако по политическим причинам Москва, скорее всего, откажется продолжать сотрудничество с Европой в сфере энергетики напрямую.

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