Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель

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Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

По его словам, польское правительство согласилось на данный компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости. Официальное же подтверждение этого решения будет согласовано в течение выходных.

Напомним, что Польша была единственным членом Евросоюза, который до сегодняшнего дня блокировал введение ограничения стоимости на сырье, требуя сделать его еще более низким, передает ТАСС.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал, что действия польских властей на нефтегазовом рынке можно назвать театром абсурда.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, сможет ли Россия обойти потолок цен на нефть.

По словам специалиста, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто. Он также добавил, что лазейками могут стать смешение сырья разных стран, подмена документов и другое.