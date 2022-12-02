Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель

Евгений Жуков
В мире
Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель
Фото: shutterstock

Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

По его словам, польское правительство согласилось на данный компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости. Официальное же подтверждение этого решения будет согласовано в течение выходных.

Напомним, что Польша была единственным членом Евросоюза, который до сегодняшнего дня блокировал введение ограничения стоимости на сырье, требуя сделать его еще более низким, передает ТАСС.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал, что действия польских властей на нефтегазовом рынке можно назвать театром абсурда.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, сможет ли Россия обойти потолок цен на нефть.

По словам специалиста, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто. Он также добавил, что лазейками могут стать смешение сырья разных стран, подмена документов и другое.

Нефть Евросоюз (ЕС) Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте