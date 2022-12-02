Новак назвал действия Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда

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Действия польских властей на нефтегазовом рынке можно назвать театром абсурда. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил вице-премьер России Александр Новак.

— Театр абсурда — то, чем они занимаются, — сказал политик.

Таким образом Новак прокомментировал информацию о том, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку трех миллионов тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в следующем году, сообщает ТАСС.

В среду, 23 ноября, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что участок нефтепровода «Дружба» на территории Украины частично остановлен, прокачка из Белоруссии в направлении Украины пока идет. По его словам, прокачка в Венгрию по «Дружбе» не идет уже трое суток и «должна быть остановлена неделю». В дальнейшем Украина возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, сможет ли Россия обойти потолок цен на нефть. По словам эксперта, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто.