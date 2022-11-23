Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен
Фото: depositphotos

Участок нефтепровода «Дружба» на территории Украины частично остановлен, прокачка из Белоруссии в направлении Украины пока идет, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в среду, 23 ноября.

— Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров. <...> В данный момент прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины идет. Если Украина не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды», то эта прокачка тоже будет остановлена через несколько часов, — отметил Демин.

По его словам, прокачка в Венгрию по «Дружбе» не идет уже трое суток и «должна быть остановлена неделю». В направлении Чехии и Словакии нефть поступает, добавил Демин. Он подчеркнул, что запасов ресурса здесь хватит еще на несколько дней, передает ТАСС.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Украина Нефть Венгрия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения