Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен

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Участок нефтепровода «Дружба» на территории Украины частично остановлен, прокачка из Белоруссии в направлении Украины пока идет, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в среду, 23 ноября.

— Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров. <...> В данный момент прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины идет. Если Украина не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды», то эта прокачка тоже будет остановлена через несколько часов, — отметил Демин.

По его словам, прокачка в Венгрию по «Дружбе» не идет уже трое суток и «должна быть остановлена неделю». В направлении Чехии и Словакии нефть поступает, добавил Демин. Он подчеркнул, что запасов ресурса здесь хватит еще на несколько дней, передает ТАСС.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.