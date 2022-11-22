Аналитик Демидов объяснил, сможет ли Россия обойти потолок цен на нефть

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Евросоюз планирует ввести потолок цен на российскую нефть. О слабых местах этого решения, а также о том, как Россия будет действовать после его вступления в силу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Возможные лазейки

По словам эксперта, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто.

— Не думаю, что в этом документе будет оставлено огромное количество лазеек, чтобы все-таки покупать российскую нефть. Думаю, это будет довольно суровый документ, хотя это не значит, что его не получится обойти: естественно, можно. Венесуэла и Иран все эти десятилетия как-то живут, хотя находятся под такими же санкциями, — отметил Демидов.

Аналитик считает, что, например, лазейками может стать смешение нефти разных стран, подмена документов и другое. Таким образом, скорее всего, и будут осуществляться поставки в страны G7 и Евросоюза. В другие государства поставки продолжатся официально, уверен специалист.

Перепродажа нефти

Не стоит ждать, что российскую нефть будут активно перепродавать в других странах после введения потолка цен, подчеркнул Демидов.

— По идее, перепродавать российскую нефть нельзя — такие страны могут нарваться на вторичные санкции. Это достаточно опасно, не думаю, что на это пойдет большое количество стран. Мне кажется, это смогут делать только те государства, у которых есть более-менее независимая политика и которые представляют экономический интерес или опасность для США. Против них нельзя будет ввести вторичные санкции, — пояснил эксперт.

Последствия введения потолка

По мнению аналитика, в первые две-три недели введения лимита поставки российской нефти в страны G7 просядут. Некоторое время сторонам понадобится для поиска работающих схем покупки и продажи, однако уже через месяц поставки могут восстановиться. При этом официальными они, скорее всего, не будут, так как Россия идеологически не хочет открыто торговать нефтью с Евросоюзом на его условиях, предположил Демидов.

21 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок на ресурс. В этом случае поставки направят к рыночно ориентированным партнерам, возможно, будет сокращена добыча нефти.

— Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи, — сообщил Новак.