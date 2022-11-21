Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут ценовой потолок

Фото: roscongress / Николай Гернет

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок на ресурс, и переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник, 21 ноября.

— Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи, — сказал Новак.

По его словам, введение ценовых потолков на энергоресурсы и политизация энергетики в целом может привести к проблемам с энергообеспечением, передает ТАСС.

Евросоюз предпримет попытку ввести потолок цен на российскую нефть, организация подготовила все необходимые для этого политические инструменты. Об этом 14 ноября сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она не смогла обозначить конкретные параметры стоимостных ограничений, поскольку они еще не готовы.