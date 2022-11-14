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Фон дер Ляйен: Евросоюз готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России

Араз Салехов
Политика
Фон дер Ляйен: Евросоюз готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз предпримет попытку ввести потолок цен на российскую нефть, организация подготовила все необходимые для этого политические инструменты. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Bloomberg.

— Мы подготовили все необходимые инструменты (для введения потолка цен на нефть из РФ — прим. «ВМ») в ЕС. Очень важно не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран, — отметила она.

Глава ЕК при этом не смогла обозначить конкретные параметры стоимостных ограничений, поскольку они еще не готовы, сообщает ТАСС.

Агентство Reuters 11 ноября опубликовало материал, в котором эксперты оценили возможное введение ограничение цен на российскую нефть. Согласно прогнозу, ограничение стоимости российской нефти может привести к кризису, поскольку груженые танкеры останутся в море без страховки и без желающих получить груз.

Помимо этого, «Вечерняя Москва» решила выяснить влияние подобного рода санкции на российскую экономику. По мнению эксперта Финансового университета и ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, переориентация экспорта и нынешняя ситуация на рынке энергоресурсов позволит России остаться в плюсе даже после введения западных санкций.

Нефть Еврокомиссия (ЕК) Санкции Россия
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