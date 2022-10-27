Потолок цен на нефть. Почему он бесполезен в отношении России

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Западные страны пытаются установить потолок цен на российскую нефть. По их задумке мера должна ударить по экономике «государства-агрессора». Однако в условиях роста цен на энергоносители санкция может привести к еще большей инфляции на Западе. Как должен работать механизм потолка цен и почему он больше навредит его инициаторам, чем России, — в материале «Вечерней Москвы».

Тупиковая дилемма

После 24 февраля западные страны активно ищут способы наказания нашей страны. Их цель, еще в марте озвученная главой французского Минфина, — «разрушить экономику» России. Потолок цен на нефть, по мнению главы Минфина США, является «одним из самых мощных инструментов», который позволит нанести стране сильный ущерб. Почему же он до сих пор не введен?

Все дело в том, что ценовое ограничение на нефть из России приведет к ее дефициту (наша страна просто не будет продавать ее по заниженной цене), а значит — и к росту котировок на энергоносители по всему миру. Последний факт негативно скажется на глобальной экономике, в том числе на экономике США и Евросоюза.

Таким образом, возникла дилемма, которая поставила Запад в тупик. Ее суть хорошо сформулировало американское издание Wall Street Journal (WSJ): как сократить доходы России, при этом не сокращая мировые поставки нефти и не повышая цены.

Борьба с ростом цен на потребительские товары создает правительствам западных стран, как отмечают в том же WSJ, «серьезные политические и экономические проблемы». И это неудивительно: и в Штатах, и в Евросоюзе наблюдается рекордная инфляция — 8,2 и 10,9 процента соответственно.

Механизм потолка цен

Тем не менее 5 октября Евросоюз все же включил потолок цен на российскую нефть в восьмой пакет санкций. Механизм «потолка» в нем оформлен так:

полный запрет на морские перевозки российской нефти по цене, выше установленной странами «Большой семерки» (G7) с 5 декабря 2022 года;

трубопроводные поставки российской нефти не попадают под санкции до 2024 года (например, по нефтепроводу «Дружба» топливо получают Чехия, Венгрия и Словакия);

вероятные рамки ценового ограничения — 40–60 долларов за баррель российской нефти при текущей цене на нефть марки Urals (Россия в основном экспортирует нефть этой марки) 74 доллара за баррель.

В дополнение к этому с 1 февраля 2023 года в Евросоюзе начнет действовать запрет на импорт российских нефтепродуктов. Однако и нефтяное эмбарго, как полагает New York Times, нанесет больший ущерб Евросоюзу, заставив европейские компании «рыскать по миру в поисках такой нефти».

Между тем к потолку цен, помимо стран G7, пока планирует присоединиться только Австралия. Такие крупнейшие игроки, как Китай и Индия, участвовать в «нефтяной блокаде» России не собираются. На фоне этого, как сообщает Bloomberg, США и Евросоюз, скорее всего, установят «более свободно управляемый» потолок цен на российскую нефть.

Фото: Вечерняя Москва

Очевидный выигрыш

Запад нацелен на уничтожение российской торговли энергоресурсами неспроста. В действиях США и их союзников есть своя логика, основанная на роли экспорта нефти и газа в экономике страны.

По данным Росстата, в 2021 году доля нефтегазового сектора в ВВП составила 17,4 процента. В том же году от экспорта сырой нефти Россия получила 111 миллиардов долларов — 22 процента доходов от внешней торговли страны (данные Центробанка). Из этого следует, что теоретическое выключение России из мировой торговли углеводородами действительно нанесет экономике страны мощнейший удар. Вот только сделать это невозможно (см. таблицу выше).

Санкционная война вынудила Россию искать новые рынки сбыта. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году на долю Европы пришлось 49 процентов экспорта российской нефти. Часть этих поставок потребуется переориентировать в другие регионы — прежде всего в Китай и Индию.

— Китай по-прежнему остается крупнейшим покупателем российской нефти. В свою очередь Индия обогнала Китай по объемам закупки нефти морским транспортом. Суммарно с нефтепроводами Китай закупает больше, но Индия тоже сделала огромный рывок, — объяснил «ВМ» эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Переориентация экспорта и нынешняя ситуация на рынке энергоресурсов позволит России остаться в плюсе даже после введения западных санкций. Самый очевидный выигрыш — от роста цен.

— Заменить российские поставки нечем, поэтому снижение объемов компенсируется ростом цены, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Кроме того, на рост нефтяных цен, несомненно, повлияет и решение стран ОПЕК+ сократить объемы добычи энергоносителя.