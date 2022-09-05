Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти до уровня августа

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Страны ОПЕК+ одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ОПЕК.

Уточняется, что страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа. При этом в коммюнике подчеркивается, что решение об увеличении добычи на 100 тысяч баррелей в сутки, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь, передает ТАСС.

До этого доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов рассказал, могут ли страны обойтись без нефти и газа.

Главы Министерств финансов стран «Большой семерки» 2 сентября согласились ввести потолок цен на нефть из России. Они также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу топлива, чтобы снизить волатильность на рынке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

Новак назвал это предложение «полным абсурдом». По его словам, попытки вмешательства в рыночные механизмы в такой важной отрасли приведут к ее дестабилизации и угрожают всему нефтяному рынку