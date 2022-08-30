Эксперт пояснил, могут ли страны обойтись без нефти и газа

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Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Абрамов рассказал, могут ли страны обойтись без нефти и газа.

Эксперт отметил, что многие страны ЕС продвигают идею «зеленой экономики», это стратегическая цель, поставленная ООН.

Но надо иметь в виду, что существует целая группа стран, которая находится на разных уровнях технологического развития. По словам эксперта, в ближайшей перспективе, например, в Китае значительную роль занимал и будет занимать уголь.

Эксперт добавил, что в ЕС в энергобалансе значительную роль играет не только газ, в том числе поставляемый из России, но и тот же уголь, добываемый в их собственных месторождениях.

Абрамов также уточнил, что газ является экологически чистым инструментом, и реальное обеспечение энергией возможно лишь за счет него и ядерной энергетики, передает ФАН.

Ранее американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что вкраткосрочной перспективе человечеству всё ещё нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет, передает Life.ru.

До этого Bloomberg сообщил, что Германию ждет сильное понижение промышленных показателей и волнения в обществе из-за роста цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России. Цены на топливо в ФРГ за два месяца выросли более чем в два раза на фоне сокращения поставок из РФ.