Reuters: Ограничение цен на нефть из России может привести к крупному кризису с танкерами

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Ограничение стоимости российской нефти может привести к кризису, поскольку груженые танкеры останутся в море без страховки и без желающих получить груз. Об этом сообщили агентству Reuters страховщики и связанные с этой сферой специалисты и источники.

— В этой ситуации судно будет сброшено с рисков, прекращено оказание ему финансовых и технических услуг. Никто не станет принимать груз, — заявил глава департамента по урегулированию претензий британской страховой компании North Майк Солтхауз.

Кроме того, нахождение груженных танкеров в воде повышает риск экологической катастрофы. Владельцы таких судов, которые не приносят дохода, будут закладывать понесенные убытки в свои будущие контракты на перевозку. Это будет необходимо, чтобы компенсировать дальнейшие убытки, считает Солтхауз. В том случае, если такая практика станет использоваться все чаще, то это будет говорить о противоречиии изначальной задумке G7 об ограничении цен, цитирует его ТАСС.

В материале «Вечерней Москвы» объяснили, почему потолок цен на нефть бесполезен в отношении России. По мнению эксперта Финансового университета и ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, переориентация экспорта и нынешняя ситуация на рынке энергоресурсов позволит России остаться в плюсе даже после введения западных санкций.

При этом в США считают, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения ценового потолка на российскую продукцию соответствующего порядка. Но аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетик Владимир Демидов заявил «ВМ», что это вполне возможно, однако поставки продолжатся только в те страны, которые не поддержат идею потолка цен.