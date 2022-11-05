«Блинкен не сказал о деталях»: сохранит ли Россия интерес к экспорту нефти после введения потолка цен

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В США считают, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения ценового потолка на российскую продукцию соответствующего порядка. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По мнению собеседника «Вечерней Москвы» Владимира Демидова, аналитика, международного эксперта рынка ресурсов и энергетики, это вполне возможно, однако поставки продолжатся только в те страны, которые не поддержат идею потолка цен.

Он подчеркнул, что низкая цена на нефть невыгодна России.

— Блинкен не ошибается, Россия сохранит интерес к экспорту нефти, но все зависит от того, на каких рынках она это будет делать. Все зависит от цены и идеологии. Если цена, которую назначит Минфин США, будет слишком низкой, то нам нет смысла рассматривать рынки стран, которые подписывают соглашение, — уверен аналитик.

Если цена будет приемлемой, то возникнет двоякая ситуация, продолжил специалист. С одной стороны, компании смогут продолжать торговлю и получать точно такую же прибыль. Однако это будет идеологическая победа «Большой семерки», потому что Россия будет следовать санкциям. Поэтому РФ может отказаться от поставок нефти при наличии потолка именно с политической точки зрения, пояснил эксперт.

— И деньги, и политическая составляющая важны. Россия может уйти на другие рынки и перестать продавать нефть странам, подписавшим эти санкции. На самом деле Россия уже перепрофилирует рынки, уходит в азиатский регион и продает там большую часть. Блинкен сказал правильно, но он не сказал о деталях: Россия продолжит продавать нефть, но на других рынках, — уточнил собеседник «ВМ».

Аналитик добавил, что даже если официально поставки прекратятся, то немалая часть российской нефти продолжит попадать в Европу через трейдеров. Если посмотреть на структуру покупок нефти в Европе, то можно заметить, что очень часто нефть приходит непонятно откуда. Часть уходящей из России нефти тоже идет в неизвестном направлении, заключил Демидов.

1 ноября стало известно, что Катар может прекратить поставки газа, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «ВМ», проживут ли страны Европы без российского и катарского газа.