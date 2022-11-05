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Блинкен оценил влияние потолка цен на экспорт энергоресурсов из России

Егор Провоторов
В мире
Блинкен оценил влияние потолка цен на экспорт энергоресурсов из России
Фото: flickr/statephotos

Соединенные Штаты уверены, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения «ценового потолка» на российскую продукцию соответствующего порядка, заявил в пятницу, 4 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Москва неоднократно предупреждала, что откажется поставлять нефть в государства, которые будут применять механизм принудительных ограничений закупочных цен на продукцию из России.

— Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов, — заявил глава американского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции в Германии.

По его мнению, Россия нуждается в экспорте энергоносителей для продолжения функционирования своей экономики и финансирования специальной военной операции на Украине. Блинкен уверен, что введение потолка цен снижает «негативные последствия» от того, что Москва продолжит продавать энергоресурсы, сохраняя их на рынке, пишет РИА Новости.

В четверг, 3 ноября сообщалось, что страны «Большой семерки» и Австралия договорились установить фиксированную цену на нефть из России. Отмечается, что страны отказались от плавающего уровня цены на российскую нефть.

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