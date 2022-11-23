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Украина возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в среду, 23 ноября.

— Возобновили прокачку в 19:46 по московскому времени, — передает слова Демина РИА Новости.

До этого сообщалось о частичной остановке работы нефтепровода «Дружба» на территории Украины. По словам Демина, прокачка ресурса с территории Белоруссии в направлении Украины по «Дружбе» продолжается, с территории республики в направлении Чехии и Словакии нефть также поступает, однако прокачка в Венгрию не идет уже трое суток.

Работа нефтепровода была приостановлена из-за проблем Украины в энергетической сфере. 23 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.