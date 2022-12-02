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Потолок в 60 долларов: станет ли Россия торговать нефтью с Евросоюзом на таких условиях

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Потолок в 60 долларов: станет ли Россия торговать нефтью с Евросоюзом на таких условиях
Фото: depositphotos

Установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов является комфортным для России. Однако по политическим причинам Россия, скорее всего, откажется продолжать сотрудничество с Европой в сфере энергетики напрямую. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Специалист обратил внимание, что фиксированный потолок цены значительно отражается на политике ценообразования.

— Если наша нефть будет продаваться по 60 долларов, то для России это будет хорошо. Но она уже сейчас не продается по 60: если посмотреть на котировки, она торговалась в районе 52 долларов. Если раньше потолком были значения стоимости нефти Brent и WTI, то теперь мерилом будет именно цифра 60, — объяснил аналитик.

По словам эксперта, страны, которые покупают нефть из России и будут согласны с потолком, будут рассчитывать на скидки по новому потолку. Так как этот потолок ниже значений, которые были раньше, то издержки российских компаний в этом случае вырастут, а прибыли существенно упадут, подчеркнул собеседник «ВМ».

Введение потолка цен может поставить крест на прямой торговле нефтью между Россией и ЕС, отметил Демидов.

— Я думаю, что напрямую Россия не станет торговать нефтью с Евросоюзом на таких условиях. Но это не значит, что российскую нефть не будут перепродавать Турция, Китай и Индия. Почему Евросоюз ввел этот потолок — не знаю. У них очень странная политика. Большинство санкций, которые ввел Евросоюз в энергосфере, показывают, что Евросоюз не является независимым. К сожалению, США пожинают плоды данного конфликта, — заключил специалист.

Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

Нефть Евросоюз (ЕС) Эксперты
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