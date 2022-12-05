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Песков заявил, что стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится

Араз Салехов
Экономика
Песков заявил, что стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Стоимость нефти из России изменится после введенного западными странами потолка цен. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Изменится (цена за нефть — прим. «ВМ»). Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений — это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, — цитирует его РИА Новости.

В понедельник, 5 декабря, начинает действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступает в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной. Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на данном фоне не исключают роста цен на нефть выше 100 долларов.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил, продолжатся ли поставки нефти в ЕС после введения эмбарго. По его словам, Евросоюз запретил только морские поставки российской нефти.

Нефть Дмитрий Песков Россия Европа
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