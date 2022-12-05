Запрет Евросоюза на поставки российской нефти вступил в силу с 5 декабря

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Европейские страны официально перестают импортировать поставляемую морем нефть из России и попытаются ввести для остальных покупателей ценовой потолок на нее в 60 долларов за баррель. В понедельник, 5 декабря, начинает действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступает в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на 5 процентов ниже рыночной.

Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на данном фоне не исключают роста цен на нефть выше 100 долларов.

ЕС еще в июне принял шестой пакет санкций против России, который включал отложенное эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля, а в сентябре министры финансов G7 заявили о намерении ввести потолок цен на нефть из РФ. Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия — до конца 2023 года закупать газойль.

При этом несколько европейских стран продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Исключения предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств Евросоюза, которые из-за своей географической ситуации не имеют альтернатив ресурсам из России, передает ТАСС.

Россия начала разработку механизма, который будет запрещать торговлю со странами, принявшими введение потолка цен на нефть. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак 4 декабря. Он добавил, что механизм затронет не только нефть, но и всю продукцию энергетического рынка.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что установленный Евросоюзом потолок цен является комфортным для России. Однако по политическим причинам Москва, скорее всего, откажется продолжать сотрудничество с Европой в сфере энергетики напрямую.