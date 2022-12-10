«Выдуманные истории»: кому выгодно ядерное противостояние Москвы и Киева

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Несмотря на заявления некоторых западных аналитиков о том, что победа киевского режима в украинском конфликте приведет к ядерной войне с Россией, подобный сценарий не последует. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

По его словам, ядерная война не выгодна абсолютно никому.

— Даже у самых «отбитых ястребов» мировой политики есть понимание того, что подобный сценарий приведет к чудовищным разрушениям. Это не нужно ни США, ни Киеву, ни Европе, ни тем более Москве, — сказал политолог.

Все предположения западных аналитиков средней руки о якобы ядерном противостоянии — это истории, выдуманные ими же, в которые они сами верят и пытаются заставить поверить весь остальной мир.

— Это попытка обострить политическую полемику и удобная возможность благодаря подобным радикальным заявлениям напомнить о себе, — добавил эксперт.

Также Светов отметил, что военный конфликт, за которым наблюдает весь мир, продлится еще очень долго, поскольку степень той помощи, которую оказывают США и НАТО Украине довольно высока:

— Мы и не могли предположить, что даже спутниковая группировка американских сил будет работать на Киев. Вашингтон в этом вопросе пошел на очень серьезный шаг. А самое главное, что Вашингтон продолжает помогать украинской армии в вопросах наведения и разведки. То есть не одной лишь поставкой оружия ограничивается поддержка Запада. Тем не менее наши позиции тоже укрепляются. И есть надежда, что к лету 2023 года появится хоть какая-то ясность в ситуации.

Эксперт отметил, что сегодня США и Европа пытаются вынудить Россию перейти на этап перемирия. Однако Москве не стоит соглашаться на подобные уговоры, поскольку Запад таким образом хочет выиграть время для Киева, чтобы поставить на украинскую территорию еще больше вооружения и перейти уже в полномасштабную атаку:

— Вспомните, что недавно сказала Меркель? Она заявила, что Минские соглашения были всего лишь прикрытием для группировки сил украинской армии перед новой атакой территорий Донбасса. И подобные откровения должны быть услышаны представителями нашей политической верхушки.

Эксперт отметил, что отступать и соглашаться на перемирие нельзя, так как это тоже ловушка, которая может иметь тяжелые последствия для российской армии.

О том, что победа Киева в украинском конфликте может привести к ядерной войне с Москвой, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, заявил накануне аналитик Брайан Кларк.

По его словам, США хотят наладить с РФ сотрудничество, однако победа украинской стороны лишит возможности добиться такого шага. В то же время Кларк пишет, что США следовало бы пересмотреть стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерное противостояние.