Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Меркель назвала настоящую цель Минских соглашений

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Меркель назвала настоящую цель Минских соглашений
Фото: bundeskanzlerin.de

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала изданию Zeit, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.

— И она (Украина — прим. «ВМ») использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина, — подчеркнула Меркель.

Она также добавила, что у всех было четкое понимание — конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Помимо этого, экс-канцлер пояснила, что в те годы государства — члены Североатлантического альянса не могли оказать украинской стороне поддержку в том объеме, в котором НАТО делает это в настоящее время.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не будет третьего Минского соглашения, поскольку Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.

Так, глава украинского государства выдвинул ряд требований, которые позволят прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

Украина Ангела Меркель Минские соглашения Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте