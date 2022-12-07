Меркель назвала настоящую цель Минских соглашений

Фото: bundeskanzlerin.de

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала изданию Zeit, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.

— И она (Украина — прим. «ВМ») использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина, — подчеркнула Меркель.

Она также добавила, что у всех было четкое понимание — конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Помимо этого, экс-канцлер пояснила, что в те годы государства — члены Североатлантического альянса не могли оказать украинской стороне поддержку в том объеме, в котором НАТО делает это в настоящее время.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не будет третьего Минского соглашения, поскольку Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.

Так, глава украинского государства выдвинул ряд требований, которые позволят прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».