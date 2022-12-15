Путин: Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался

Фото: Администрация президента РФ

Западные страны рассчитывали, что под санкционным давлением российская экономика разрушится, однако их ожидания не оправдались. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность, — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что именно благодаря сплоченной работе Банка России, правительства и субъектов Федерации ситуация была стабилизирована, несмотря на массовые санкции, передает официальный сайт Кремля.

12 декабря главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе. Известно, что ограничения, направленные в адрес России, будут рассмотрены на повторной встрече.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций. По его словам, европейские страны не суверенны в вопросе введения ограничительных мер.