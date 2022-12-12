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Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций

Евгений Жуков
В мире
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций
Фото: shutterstock

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) в понедельник, 12 декабря, не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе.

Известно, что ограничения направленные в адрес России будут рассмотрены на повторной встрече. Вопрос новых рестрикций обсудят на заседании Комитета, которое пройдет 12 декабря в 20:00 по московскому времени, передает ТАСС.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что государства ЕС пока не согласовали девятый пакет антироссийских санкционных мер.

По словам Борреля, новые санкции в отношении РФ могут быть согласованы 12 или 13 декабря, однако решение не будет принято легко, так как позиции некоторых стран ЕС отличаются друг от друга.

Экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что европейские страны были обмануты обещанием, что санкции уничтожат Россию. По его словам, введением ограничений жители Европы нанесли ущерб в первую очередь самим себе. Почему, несмотря на негативные последствия, Европа все еще продолжает вводить санкции в отношении РФ, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

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