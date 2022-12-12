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Боррель заявил, что девятый пакет антироссийских санкций еще не готов

Полина Долганова
В мире
Боррель заявил, что девятый пакет антироссийских санкций еще не готов
Фото: flickr/european_parliament

Европейские государства пока не согласовали девятый пакет антироссийских санкционных мер. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания европейских министров иностранных дел.

— Это будет очень длинный и сложный Совет МИД, поскольку в повестке Иран и девятый пакет санкций против России. Мы еще не достигли по нему договоренности, он еще не завершен, — отметил он.

По словам Борреля, новые санкции в отношении РФ могут быть согласованы 12 или 13 декабря, однако решение не будет принято легко, так как позиции некоторых стран ЕС отличаются друг от друга, передает РИА Новости.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа была обманута обещанием, что санкции уничтожат Россию. По его словам, введением ограничений европейцы нанесли ущерб в первую очередь самим себе. Почему, несмотря на негативные последствия, Европа все еще продолжает вводить санкции в отношении РФ, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

Санкции Жозеп Боррель Россия
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