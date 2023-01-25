Швейцария присоединилась к санкциям в отношении России

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Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе правительства страны.

— Федеральный совет утвердил новые меры в отношении России, переняв те из них, которые недавно были одобрены Европейским союзом в рамках девятого пакета санкций, — передает сообщение ТАСС.

В начале декабря 2022 года страны — члены Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе.

17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России. Планируется, что он будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит поддерживать политику санкций в отношении России и поддержки Украины, что поможет укреплению отношений G7 и стран глобального Юга. Помимо этого, страна нацелена на преодолением энергетического и продовольственного кризисов в экономике.