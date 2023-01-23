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Премьер Японии заявил о намерении Токио продолжить политику санкций против России

Александр Афонин
В мире
Премьер Японии заявил о намерении Токио продолжить политику санкций против России
Фото: Администрация президента РФ

Япония продолжит поддерживать политику санкций в отношении России и поддержки Украины, что поможет укреплению отношений G7 и стран глобального Юга. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в понедельник, 23 января.

— G7 объединится и укрепит свое взаимодействие с так называемым глобальным Югом. С этой целью мы будем вместе работать над преодолением энергетического и продовольственного кризисов в глобальной экономике. Кроме того, мы продолжим активно продвигать санкции в отношении России и поддержку Украины, — сказал он.

Премьер напомнил, что Япония в этом году выступает в качестве председателя G7. По его словам, на предстоящем саммите в Хиросиме Токио планирует показать стремление возглавить международные усилия по созданию мира без ядерного оружия, передает ТАСС.

До этого агентство Bloomberg назвало Россию под санкциями «реминисценцией 90-х». Введенные странами Запада ограничения не только не обрушили экономику страны, но и дали шанс отечественным предпринимателям успешно замещать покинувшие бренды и товары.

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