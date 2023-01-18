Bloomberg назвал Россию под санкциями «реминисценцией 90-х»

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Введенные странами Запада санкции не только не обрушили экономику России, но и дали шанс молодым отечественным предпринимателям успешно замещать покинувшие рынок бренды и товары. Об этом в среду, 18 января, сообщило агентство Bloomberg.

В материале издание сравнивает текущий период с «реминисценцией» 1990-х годов, когда развал Советского Союза «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения».

В статье говорится, что после ухода многочисленных западных брендов российские бизнесмены либо решаются на покупку их бизнеса, либо формируют не менее успешные аналоги: так, Starbucks превратился в Stars Coffee, а Pizza Hut — в Pizza H.

Кроме того, пишет Bloomberg, жители России стали открывать для себя новые логистические маршруты, заменяя ранее поставлявшуюся с Запада продукцию.

До этого глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что зарубежным брендам, которые покинули российский рынок, будет непросто вернуться. По его мнению, России удалось успешно наладить импортозамещение во многих сферах общественной жизни.