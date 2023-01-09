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Депутат Гутенев оценил вероятность возвращения зарубежных брендов в Россию

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Гутенев оценил вероятность возвращения зарубежных брендов в Россию
Фото: shutterstock

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что зарубежным брендам, которые покинули российский рынок, будет непросто вернуться.

По его словам, России удалось успешно наладить импортозамещение во многих сферах общественной жизни.

Он отметил, что самым заметным стал уход иностранных компаний из сферы IT и программного обеспечения. При этом депутат указал, что процент ушедших компаний не оправдал ожидания тех стран, которые рассчитывали нанести серьезный ущерб экономике России.

По мнению депутата, в ближайшие годы многие зарубежные бренды захотят вернуться на российский рынок. Важно принять меры, чтобы после возвращения их деятельность не наносила ущерба деятельности отечественных производителей, передает НСН.

На северо-востоке столицы построят предприятие, которое займется производством косметики. Москвичи получат новые рабочие места и качественную продукцию, которая станет альтернативой товарам ушедших с рынка зарубежных брендов.

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