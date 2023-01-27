В Швейцарии не увидели законных оснований для перевода Киеву российских активов

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Власти Швейцарии уважают права человека и в настоящее время не имеют правовых оснований, чтобы перевести киевскому режиму замороженные российские активы. Об этом в пятницу, 27 января, заявила госсекретарь швейцарского министерства иностранных дел Лилиан Лэ.

— Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них, — цитирует ее слова РИА Новости.

В декабре 2022 года сенат Соединенных Штатов проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов и предпринимателей из России в пользу Украины.

9 января заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что передача конфискованных активов украинской стороне несет за собой серьезные последствия, в частности, финансовый кризис.

По его мнению, многие европейские чиновники понимают риски соответствующих решений, однако продолжают мотивировать таким образом киевский режим «бороться до последнего».