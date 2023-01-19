В Госдуме заявили о серьезных последствиях конфискации активов РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Передача конфискованных активов Украине несет за собой серьезные последствия, в частности — финансовый кризис. Об этом в четверг, 19 января, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Это, естественно, абсолютно неправомерно. Странно, что это звучит из уст швейцарцев, которые всегда были оплотом сохранности денежных средств, и так было на протяжении столетий. Но все меняется. Если такое произойдет, то будут очень серьезные последствия, ящик пандоры будет открыт, и за этим последует серьезный кризис, — отметил он.

По словам депутата, многие европейские чиновники понимают риски таких решений, однако продолжают мотивировать таким образом Украину «»бороться до последнего», передает Lenta.ru.

22 декабря прошлого года Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.