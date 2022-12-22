Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сенат США одобрил конфискацию активов бизнесменов из России в пользу Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Сенат США одобрил конфискацию активов бизнесменов из России в пользу Украины
Фото: shutterstock

Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил журналист телеканала «Си-спэн» Крейг Каплан.

— Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи, — написал он в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что ЕК предложила создать структуру для управления замороженными активами России. Эти средства направят на поддержку Украины: ущерб, понесенный республикой в ходе СВО, комиссия оценила в 600 миллиардов евро.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.

Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте