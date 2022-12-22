Сенат США одобрил конфискацию активов бизнесменов из России в пользу Украины

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Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил журналист телеканала «Си-спэн» Крейг Каплан.

— Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи, — написал он в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что ЕК предложила создать структуру для управления замороженными активами России. Эти средства направят на поддержку Украины: ущерб, понесенный республикой в ходе СВО, комиссия оценила в 600 миллиардов евро.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.