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Песков: Многие российские активы были сворованы Западом

Анастасия Колоскова
Общество
Песков: Многие российские активы были сворованы Западом
Фото: Администрация президента РФ

Многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически они просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе и наши ЗВР, золотовалютные резервы, — рассказал он.

Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.

Он назвал идею о конфискации в пользу Украины имущества России за рубежом еще одним шагом в попрании всех норм и разрушением основ мировой системы экономических взаимоотношений.

— Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим, — цитирует Пескова РИА Новости.

18 октября стало известно, что Эстония представит в Совете Европы предложение о передаче Украине замороженных активов России.

До этого сообщалось, что инвесторы-россияне могут разморозить активы в странах ЕС, если получат соответствующее разрешение от европейского регулятора. Информацию об этом подтвердили в Европейской комиссии.

Отмечается, что выдавать разрешения будут компетентные органы государств — членов ЕС. К ним относятся регуляторы и министерства финансов.

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