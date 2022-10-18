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Эстония предложит ЕС передавать Украине активы России

Евгений Белоусов
В мире
Эстония предложит ЕС передавать Украине активы России
Фото: depositphotos

Эстония представит в Совете Европы предложение о передаче Украине замороженных активов России. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила эстонская газета Postimees.

По имеющейся у издания информации, соответствующее предложение сделает эстонский премьер-министр Кая Каллас. Она также намерена поднять вопрос о необходимости создания в Евросоюзе специального трибунала по преступлениям агрессии.

Кроме того, на заседании, которое пройдет 20 и 21 октября, планируется обсудить новую санкционную политику против Москвы.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что замороженные российские активы следует поделить между Украиной и Евросоюзом. Он уточнил, что речь идет о достаточно больших активах — около 350 миллиардов евро.

До этого стало известно, что инвесторы-россияне могут разморозить активы в странах ЕС, если получат соответствующее разрешение от европейского регулятора. Информацию об этом подтвердили в Европейской комиссии.

Отмечается, что выдавать разрешения будут компетентные органы государств — членов ЕС. К ним относятся регуляторы и министерства финансов.

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