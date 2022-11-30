Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами РФ

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Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

— В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования, — сказала дер Ляйен в среду, 30 ноября.

По словам главы ЕК, замороженные активы РФ направят на поддержку Украины. Ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации ВС России, комиссия оценила в 600 миллиардов евро, передает РИА Новости.

Недавно еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс предложил удерживать замороженные золотовалютные резервы России в качестве гарантии до того момента, пока она не начнет участвовать в восстановлении Украины.

24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.