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Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля пройдут «великие события»

Александр Афонин

Сюжет: 

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Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля пройдут «великие события»
Фото: flickr/worldeconomicforum

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля произойдут «великие события», которые «Россия запомнит».

— Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, — сказал он.

Дипломат добавил, что в это время осуществятся политические и дипломатические решения. При этом Кулеба упомянул Организацию объединенных наций, передает РБК.

В начале января посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что украинское руководство планирует организовать и провести «мирный саммит» 24 февраля на базе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. По его словам, участие России в данном мероприятии было бы «неестественным».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, заявила, что это является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона. Подобной акцией власти США хотят представить киевский режим в образе миротворца.

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