Фото: МИД РФ

Инициатива киевского режима о проведении «мирного саммита» на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона. Об этом в четверг, 29 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Речь идет о созыве на площадке ООН 24 февраля, в годовщину начала СВО, некоего «мирного саммита», который, по замыслу киевских деятелей, должен способствовать выполнению странных измышлений (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, которые он обратил своей некоей «формулой мира», — отметила она в ходе брифинга.

Дипломат уточнила, что подобной акцией власти США хотят представить киевский режим в образе миротворца, сообщают «Известия».

В минувший понедельник, 26 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве потенциального посредника.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему ООН ждет неминуемый крах. По его словам, в нынешней геополитической ситуации ООН нужно преобразовывать так, чтобы влияние каждого государства в организации было прямо пропорционально его влиянию в мире. Иначе ООН ждет судьба ее предшественницы — Лиги наций.