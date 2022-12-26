Кулеба заявил о планах провести «мирный саммит» на площадке ООН

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Руководство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве потенциального посредника. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказание услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что дипломатия продолжает играть важную роль в урегулировании конфликтов, поскольку каждый из них заканчивается дипломатическим путем. Однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только «после международного суда», цитирует Кулебу агентство AP.

До этого Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что Москва якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в «обход устава организации». Помимо этого, министерство обвинило Россию в использовании права вето в Совбезе.