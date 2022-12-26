Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украина призвала исключить Россию из ООН

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина призвала исключить Россию из ООН
Фото: depositphotos

Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Украина призывает лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом, — говорится в тексте документа.

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что Москва якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в «обход устава организации». Помимо этого, министерство обвинило Россию в использовании права вето в Совбезе.

Членство в ООН предоставляют «миролюбивым государствам» по рекомендации Совета Безопасности и решению Генеральной ассамблеи, цитирует сообщение МИД РИА Новости.

До этого о необходимости «приостановки» членства России в Совете Безопасности ООН также заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Однако он подчеркнул, что в настоящее время это невозможно реализовать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Белого дома о намерении исключить Россию из Совбеза ООН. Она с иронией заметила, что при существовании способа захватить все природные ресурсы, питьевую воду и «вообще все на свете» США бы немедленно приступили к этому.

Украина ООН Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная сфера стабилизируется

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Все мнения
О проекте