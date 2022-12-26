Украина призвала исключить Россию из ООН

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Министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Украина призывает лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом, — говорится в тексте документа.

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что Москва якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в «обход устава организации». Помимо этого, министерство обвинило Россию в использовании права вето в Совбезе.

Членство в ООН предоставляют «миролюбивым государствам» по рекомендации Совета Безопасности и решению Генеральной ассамблеи, цитирует сообщение МИД РИА Новости.

До этого о необходимости «приостановки» членства России в Совете Безопасности ООН также заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Однако он подчеркнул, что в настоящее время это невозможно реализовать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Белого дома о намерении исключить Россию из Совбеза ООН. Она с иронией заметила, что при существовании способа захватить все природные ресурсы, питьевую воду и «вообще все на свете» США бы немедленно приступили к этому.