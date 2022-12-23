Глава Евросовета Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Фото: flickr/european_parliament

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости создания механизма «приостановки» членства России в Совете Безопасности ООН.

— С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности, — сказал политик.

Однако Мишель подчеркнул, что в настоящее время это невозможно реализовать. При этом глава Евросовета обвинил Москву в «нарушении международного права».

В связи с этим он отметил, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, то в международном праве присутствуют существенные недостатки. Несмотря на это, подобное решение «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН», который стал «уже сильно барахлить» и «имел немало трудностей в функционировании», цитирует Мишеля РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Белого дома о намерении исключить Россию из Совбеза ООН. Она с иронией заметила, что при существовании способа захватить все природные ресурсы, питьевую воду и «вообще все на свете» США бы немедленно приступили к этому.