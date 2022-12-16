Захарова ответила на заявление Белого дома о намерении исключить Россию из Совбеза ООН

Фото: МИД РФ

Если бы был способ уничтожить Россию или захватить все на планете, США бы немедленно к этому приступили, заявила в пятницу, 16 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Официальный представитель американской администрации ранее заявила, что если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совбезе ООН, Вашингтон бы немедленно им воспользовался. По словам Жан-Пьер, сейчас США не видят такой возможности, поэтому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.

— Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили, — написала Захарова на своем канале в Telegram.

Она также с иронией заметила, что при существовании способа захватить все природные ресурсы, питьевую воду и «вообще все на свете», США бы немедленно преступили к этому. Однако такого способа нет, подчеркнула Захарова.

В начале текущей недели председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что у Вашингтона есть план полномасштабной войны с Россией, которому «уже десять лет».