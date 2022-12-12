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Американские власти недовольны из-за больших военных поставок на Украину. Об этом изданию Foreign Policy рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Международный обозреватель Виктория Никифорова обратила внимание на слова американского военнослужащего в статье, который рассказал о выполнении оперативного плана (OPLAN) Минобороны США. По его словам, этот план подразумевает военный конфликт с Россией.

— Да ему уже десять лет, этому оперативному плану (войны с Россией — прим. «ВМ»). Почти никогда у нас целиком эти нормативы по запасам на складах не выполнялись, и всем было наплевать, — цитирует Милли РИА Новости.

Накануне обозреватель Foreign Policy Джек Дойч назвал препятствие для наращивания поставок оружия Украине. По его словам, уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Белому дому нарастить поставки оружия Украине.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему США разрешили Киеву наносить удары по России. По его словам, зеленый свет от США для Киева, позволяющий атаковать российскую территорию, сулит серьезные неприятности для Москвы.