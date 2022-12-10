Атака на Москву: Почему США разрешили Киеву наносить удары по России

Фото: Минобороны РФ

Зеленый свет от США для Киева, позволяющий атаковать российскую территорию, сулит серьезные неприятности для Москвы. Так как киевский режим не будет гнушаться даже самых чудовищных сценариев, устраивая теракты в столичных метро и нанося удары по гражданским объектам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что Украина уже давно атакует российские земли, приведя в пример Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Теперь же военные удары могут переместить глубже, достигая Москвы и области, предупредил Марков:

— Была утечка информации, согласно которой украинская сторона намерена наносить удары по Москве. Если сохранится нынешний киевский режим, то атаки по российской столице неизбежны.

Избежать такого сценария можно только, если провести значительно более тотальную мобилизацию военной экономики, укрепить армию и полностью уничтожить антироссийский режим, который образовался на Украине:

— Какой смысл оставлять бесчеловечный режим, который сегодня угрожает РФ? Тем более сейчас, когда Вашингтон полностью развязал руки украинцам. Это лишь значит, что в стране начнутся теракты, взрывы в метро, более масштабные атаки по крупным городам России. А Украина не будет гнушаться даже самых бесчеловечных методов.

Собеседник «ВМ» отметил, что нынешние события на фронте давно уже вышли за рамки специальной военной операции. И сложившаяся ситуация перешла в самую серьезную стадию.

Эксперт отметил, что РФ нужно сконцентрировать усилия, чтобы как минимум к концу осени будущего года полностью завершить процесс денацификации Украины.

В противном случае военные действия затянутся на долгие годы, что приведет к увеличению жертв и разрушению инфраструктуры городов РФ и Украины.

США больше не настаивают на том, чтобы Киев не наносил удары по территории РФ. Об этом написала британская газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Это означает, что теперь Вашингтон в меньшей степени обеспокоен тем, что наносимые ВСУ удары по территории РФ могут побудить Москву к резкой эскалации ситуации.