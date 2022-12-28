«Бесславный закат»: почему ООН ждет неминуемый крах

Фото: МИД РФ

Последние 30 лет ООН испытывает кризис, который особенно заметен в этом году. При отсутствии реформ организацию ждет неминуемый крах. О возможном сценарии распада ООН «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, ООН начала «трещать по швам» в 1990-е годы. После развала СССР площадка «Объединенных Наций» фактически превратилось в рупор Соединенных Штатов, а прежний механизм достижения компромиссов перестал работать.

— В условиях однополярного мира влияние США в ООН постоянно усиливалось, — рассказывает политолог. — В какой-то момент Штаты начали использовать организацию как некую декоративную конструкцию, чтобы говорить своим голосом от имени всего мира.

Сейчас мир вновь стал многополярным, убежден Журавлев. В нынешней геополитической ситуации ООН нужно преобразовывать так, чтобы влияние каждого государства в организации было прямо пропорционально его влиянию в мире.

Иначе ООН ждет судьба ее предшественницы — Лиги наций. Последняя была создана после Первой мировой войны и фактически находилась под полным контролем Великобритании и Франции. В итоге Лига наций не смогла предотвратить Вторую мировую и прекратила свое существование в 1946 году.

— Такой же бесславный закат ожидает и ООН. Если США окончательно поглотит эту международную организации, она рухнет. Просто потому что никому не будет интересно в ней состоять, — заключил Журавлев.

В декабре этого года Штаты и их союзники регулярно заявляют о необходимости ограничения возможностей России в ООН. Так, Белый дом заявил о желании США исключить Россию из Совета безопасности, а глава Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановку членства России в этом органе.

На Украине и вовсе призвали исключить Россию из ООН. При этом киевский режим предложил провести на международной площадке «мирный саммит». В МИД РФ призвали не реагировать на подобные заявления Киева.