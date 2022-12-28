«Четвертый рейх» в Европе и рецессия в США: каким видят 2023 год мировые политики и СМИ

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Перед Новым годом политики и СМИ в разных странах активно делятся своими прогнозами на 2023 год. Кто-то предрекает нарастание напряженности во всем мире, а кто-то надеется, что грядущий год окажется спокойнее минувшего. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные и яркие прогнозы на 2023 год.

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал ряд смелых предположений о том, что ждет мир в 2023 году.

— Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту, — написал он.

По словам политика, в следующем году нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, а газ — до 5000 долларов за тысячу кубов. Также Медведев предположил, что Великобритания вернется в Евросоюз (ЕС). После этого ЕС распадется, а евро перестанет пользоваться нынешним статусом валюты большого количества стран.

В следующем году, по мнению политика, также можно ожидать, что Польша и Венгрия захватят западные области Украины. Также в Европе появится «Четвертый рейх», в который войдут Германия, Чехия, Словакия и другие соседние страны. После появления «рейха» между ним и Францией может вспыхнуть война. Вследствие конфликта Европа будет разделена.

Кроме того, Медведев предположил, что в 2023 году в США начнется гражданская война, в результате которой Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. А Илон Маск станет президентом Америки в той части штатов, которые после гражданской войны закрепятся за республиканцами.

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск назвал высказывания Медведева абсурдными.

— Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики, — написал бизнесмен.

При этом сам Маск также дал ряд прогнозов на 2023 год. По его мнению, криптовалюту биткоин ждут серьезные трудности. Он отметил, что «биткоин выживет, но зима может быть долгой».

Александр Лукашенко

По мнению главы белорусского государства, 2023 год будет сопровождаться положительными переменами.

— (2023 будет — прим. «ВМ») самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально, — коротко сказал Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ.

Владимир Жириновский

Эпатажный российский политик Владимир Жириновский ушел из жизни в апреле этого года. Однако он успел сделать ряд пугающих предсказаний и на 2020-е годы. Еще в декабре прошлого года на выступлении в Госдуме Жириновский предупредил, что наступающий год не будет мирным.

Жириновский не боялся называть в своих прогнозах конкретные даты и нередко угадывал. Так, он предполагал, что российская военная операция на Украине начнется 22 февраля 2022 года, тогда как в реальности она началась всего на два дня позже.

Многим не дает покоя высказывание политика, в котором он заявил, что «19 сентября все затихнет» до марта 2024 года. Можно предположить, что в 2023 году ничего страшного не случится. Однако, если верить Жириновскому, в марте 2024 года конфликт может разгореться с новой силой.

Владимир Путин

Российский президент предпочитает избегать прогнозов. Вместо этого он ставит конкретные задачи. Так, Путин поставил российскому правительству шесть ключевых задач на следующий год. Например, президент поручил переориентировать торговлю на Восток, в Латинскую Америку и Африку. Он подчеркнул, что за девять месяцев 2022 года экспорт российской нефти в государства-партнеры подскочил почти на четверть. Кроме того, Россия должна укрепить экономический, финансовый и технологический суверенитет.

Еще одной важной задачей президент назвал развитие обрабатывающей промышленности. Россия должна в сжатые сроки нарастить мощности и создать новые производственные линии, а также подготовить сырье и квалифицированных специалистов.

Кроме того, в России необходимо продолжать увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию и рост зарплат, уверен глава государства. Также российский лидер поручил продлить льготную ипотеку и внести изменения в систему поддержки нуждающихся семей.

СМИ

Прогнозами на будущий год делятся не только политики, но и средства массовой информации. Так, издание Bloomberg написало, что цены на энергоресурсы в Европе, несмотря на усилия правительств, могут вырасти еще больше даже в сравнении с 2022 годом. Также издание предположило, что во многих странах может вырасти безработица, из-за чего начнется рецессия.

Журнал The Economist написал, что в первые два года своего президентства американский лидер Джо Байден активно пытался найти консенсус между законодателями и его собственной партией. В 2023–2024 годах эта задача может стать невероятно сложной: в ноябре республиканцам удалось вернуть контроль над Палатой представителей, и теперь правительство будет разделенным как минимум до выборов 2024 года. Поэтому то, что Байден не успел закончить в этом году, вряд ли будет достигнуто в 2023-м.

Китайское издание Global Times предсказало, что в 2023 году конфликт России и Украины может обостриться. Это связано в том числе с возможными проблемами во взаимодействии Украины и ее союзных государств. Кроме того, РФ необходимо быстрее закончить конфликт, чтобы создать позитивную повестку на президентских выборах в 2024 году, отмечают аналитики.

Порядка семи из десяти экономистов, опрошенных изданием Financial Times, в следующем году прогнозируют рецессию в США. Аналитики связывают это с попытками Федерального резерва замедлить инфляцию. Однако инфляция может продолжить расти из-за геополитических проблем, сбоев в логистике и подъема цен на энергоносители.