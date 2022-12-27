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Илон Маск назвал «эпичным» прогноз Дмитрия Медведева на 2023 год

Егор Провоторов
В мире
Илон Маск назвал «эпичным» прогноз Дмитрия Медведева на 2023 год
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский миллиардер Илон Маск в понедельник, 26 декабря, отреагировал на «футуристический» прогноз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, посчитав его «эпичным»

Такой комментарий бизнесмен оставил под публикацией российского политика в принадлежащей Маску социальной сети Twitter. Он отреагировал на подобный прогноз удивленным смайликом и попросил Медведева напомнить о нем через год.

Зампред Совбеза РФ в своем прогнозе заявил, что в следующем году может произойти увеличение цен на энергоресурсы. Стоимость нефти поднимется до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5 тысяч долларов за тысячу кубометров. Помимо этого, Великобритания может вернуться в Евросоюз, однако после этого объединение распадется, а евро перестанет применяться в бывших странах-участницах.

До этого астролог Тамара Глоба в преддверии наступающего Нового года сделала прогноз на будущее время. По мнению специалиста, в грядущем году не стоит ожидать каких-либо существенных перемен.

Дмитрий Медведев Прогнозы Илон Маск
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