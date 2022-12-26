«Новая жизнь, бизнес, возможности»: Глоба назвала сроки окончания сложного периода

Фото: Youtube / Яна Павлидис

Астролог Тамара Глоба в преддверии нового года сделала прогноз на будущее. По мнению специалиста, в грядущем году не стоит ожидать каких-либо существенных перемен.

Глоба также заявила, что настоящий период, который многие могут воспринимать как достаточно сложный, все равно ознаменован определенными позитивными моментами, и они будут иметь пролонгированный эффект на 2023 год.

— В этом водовороте сметает многих людей. Схлестываются откровения, как будто они выпили сыворотку правды. Приходит время, когда все говорят то, что думают, и у кого-то начинается новая жизнь, новый бизнес, новые возможности. Те, кто имел прочную опору, теперь ее не имеют. У кого-то ушли возможности, а кто-то, наоборот, воспользовался ими, поднялся, — отметила эксперт на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Годом, который принесет вместе с собой глобальные изменения, Глоба считает 2025-й.

До этого астролог и нумеролог Анастасия Турунцева рассказала, как добиться исполнения желаний на Новый год. Для этого специалист посоветовала выбирать краткосрочные мечты и цели, которые могут осуществиться за грядущий календарный год.

Также эксперт подчеркнула, что для наибольшей вероятности успеха важно подготовиться к загадыванию желаний заранее. Она посоветовала тщательно продумать все пути достижения поставленной цели, а также проработать нюансы.