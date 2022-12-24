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Приметы и советы

Астролог рассказала, как добиться исполнения желаний на Новый год

Степан Жирнов
Общество
Астролог рассказала, как добиться исполнения желаний на Новый год
Фото: shutterstock

С наибольшей вероятностью в новом году шансы сбыться появятся у тех желаний, которые будут загаданы после восхода солнца 1 января. Об этом рассказала астролог и нумеролог Анастасия Турунцева.

По ее словам, дата и время выбраны неспроста. Их помог определить раздел астрологии для выбора благоприятных дат. Загадывать желание при этом нужно особенным способом: его следует записать на листе бумаги. Турунцева посоветовала выбирать краткосрочные мечты и цели, которые могут осуществиться за грядущий календарный год.

— Зарядите свою мечту эмоциями: ощутите, что будете испытывать, когда она исполнится. Всем телом прочувствуйте удовлетворение и радость, — рассказала астролог изданию «Москва 24».

Также эксперт подчеркнула, что для наибольшей вероятности успеха важно подготовиться к загадыванию желаний заранее. Она посоветовала тщательно продумать все пути достижения поставленной цели, а также проработать нюансы.

Помочь в исполнении мечты может и гармонизация энергии пространства проживания. Для «очистки дома» можно воспользоваться правилами Васту — индуистского знания об организации жилища. Например, если женщина постоянно находится в стрессе, то ей надо расслабиться и убраться на юго-востоке и северо-западе квартиры. Именно эти направления считаются женской осью дома, резюмировала Турунцева.

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