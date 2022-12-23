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Астролог предсказала финансовый взлет для пяти знаков зодиака в 2023 году

Евгений Жуков
Общество
Астролог предсказала финансовый взлет для пяти знаков зодиака в 2023 году
Фото: shutterstock

Астролог Евгения Шустина рассказала, кто из представителей зодиакального круга выйдет на новый уровень доходов в начале следующего года.

По словам специалиста, финансового успеха смогут добиться люди, рожденные под созвездиями Козерога, Водолея, Девы, а также Тельца и Овна. Шустина отметила, что к Овнам деньги начнут приходить ближе к лету, поэтому в начале года следует активно себя проявить и уже сейчас подготовить почву для грядущего денежного благополучия.

Водолеям эксперт порекомендовала быть более собранными и не сходить с намеченного курса, и тогда уже в начале нового года они увидят первые плоды своих трудов. Девам стоит быть осторожными с деталями и с большим вниманием отнестись к своей трудовой деятельности.

В свою очередь Козероги должны сфокусироваться на карьере и развитии собственных навыков. Тельцы же будут пожинать плоды своей активности, которую они демонстрировали ранее.

И уже в начале 2023 года Тельцы увидят первые финансовые результаты в виде премии, прибыли или повышения, передает портал «Стерлеград».

До этого астролог Юлия Урусэль заявила, что перед началом 2023 года у людей есть шанс добиться невероятного успеха, главное — выбрать верную дату.

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