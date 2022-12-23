«Включаем свои амбиции»: астролог назвала самый важный день декабря

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Астролог Юлия Урусэль заявила, что перед началом 2023 года у людей есть шанс добиться невероятного успеха, главное — выбрать верную дату, а именно 23 декабря, день новолуния в квадрате к Юпитеру.

— Многим нужно пересмотреть стратегию движения на службе, в карьере, бизнесе, и вообще, для того чтобы добиться желаемого, надо активно включиться. Делаем выводы и включаем свои амбиции. Энергий и возможностей у нас будет достаточно, — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что на новолуние необходимо соблюдать ряд правил. Так, не следует перенапрягаться и прибегать к чересчур кардинальным решениям, написала Урусэль в Telegram-канале.

До этого астрологи сообщили, что новый, 2023 год будет щедрым на романтику и интересные знакомства. Одним представителям знаков зодиакального круга удастся завязать серьезные отношения, другие окажутся в центре головокружительных романов.

Так, для Овнов 2023 год — время для решительных действий. Нужно перестать откладывать на потом серьезные дела. Стоит предложить своей второй половинке перейти на новый уровень отношений и не бояться ответственности.